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Минобороны заявило о наступательных действиях штурмовиков в Артемовске

Минобороны: штурмовые отряды ведут наступательные действия на западе Артемовска
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Штурмовые отряды ведут наступательные действия в западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут) при поддержке ВДВ, говорится в заявлении российского Минобороны.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах», — говорится в сообщении.

Бои в Артемовске ведутся на протяжении нескольких месяцев. В середине апреля Минобороны сообщало, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут «боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами» в западной части города. По данным ведомства, Артемовск заблокировали с севера и юга. По словам, врио главы ДНР Яна Гагина, российские силы взяли под контроль около 90% территории города.

30 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что подразделения ЧВК продвинулись в городе еще на 230 м на различных направлениях. В начале мая он говорил, что ВСУ уже начали контрнаступление, и попросил у Минобороны дополнительные боеприпасы.

5 мая Пригожин заявил, что из-за «снарядного голода» ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая и передает позиции подразделениям Минобороны. «Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — сказал он. В Кремле не стали комментировать вывод ЧВК из Артемовска, но отметили, что видели заявление Пригожина.

Минобороны заявило о наступательных действиях штурмовиков в Артемовске
Минобороны заявило о наступательных действиях штурмовиков в Артемовске

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Минобороны Артёмовск (Бахмут) ДНР
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