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Рогов сообщил об ударе по складам ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об ударе по складам и позициям ВСУ в Орехове в Запорожской области

По складам и позициям Вооруженных сил Украины в Орехове Запорожской области был нанесен удар, сообщил член совета областной администрации Владимир Рогов.

«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Рогов говорил, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных для будущего наступления. Он уточнял, что российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

7 мая Рогов заявил, что вероятность начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется. По его словам, в ходе наступательной операции украинские силы планируют захватить Запорожскую атомную электростанцию, чтобы «создать там плацдарм на левом береге» Днепра.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов региона (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки Днепровской и др.). Такое решение он объяснил усилившимися обстрелами с украинской стороны, а также возможным наступлением ВСУ. Через два дня Балицкий сообщил, что с прифронтовых территорий в глубь региона вывезли уже 1552 человека.

В правительстве региона говорили, что всего планируется вывезти около 70 тыс. жителей. Рогов допускал, что временное перемещение может затронуть больше населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения.

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