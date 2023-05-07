Власти Запорожской области сообщили о более 1,5 тыс. вывезенных жителей

Фото: ТАСС

С прифронтовых территорий в Запорожской области в глубь региона вывезли уже 1552 человека, временное перемещение идет по графику, сообщил врио главы области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«C территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте», — написал он.

5 мая Балицкий объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов Запорожской области (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки Днепровской и др.). Такое решение он объяснил усилившимися обстрелами с украинской стороны, а также возможным наступлением ВСУ, которое, по его словам, может начаться в ближайшие дни или даже часы.

Эвакуируют в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений, пояснял Балицкий. В правительстве региона говорили, что всего планируется вывезти около 70 тыс. жителей. Запорожские власти пообещали выплатить временно перемещенным гражданам компенсацию в размере 10 тыс. руб.

Вечером 6 мая Балицкий сообщил, что первую тысячу жителей прифронтовых территорий вывезли в Бердянск. Он рассказал, что о готовности помочь с размещением сообщили также власти Крыма и Ростовской области.

Член совета запорожской администрации Владимир Рогов допускал, что временное перемещение может затронуть больше населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. До этого он говорил, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных. Российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны, добавлял Рогов.