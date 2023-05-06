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Рогов заявил о полной боеготовности российских сил в Запорожской области

Рогов: российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности

Российские военнослужащие в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, заявил член совета администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

По его словам, в области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

До этого Рогов говорил, что Украина перебросила в Запорожскую область бронетехнику. Он утверждает, что основная ее часть »спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах», которые остаются под контролем Киева.

Рогов также заявлял, что ВСУ на линии фронта разместили многотысячную группировку войск. Он отмечал, что ситуация в регионе напряженная, но паники нет.

4 мая Рогов заявил, что у Киева достаточно сил на передовой в Запорожской области, чтобы проводить наступление, а днем ранее сообщал, что ВСУ уже начали наступательные действия на ореховском направлении.

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны учитывает эти данные при планировании специальной военной операции.

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Рогов заявил о полной боеготовности российских сил в Запорожской области
Рогов заявил о полной боеготовности российских сил в Запорожской области

Теги
Владимир Рогов Запорожская область боеготовность
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