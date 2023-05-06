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Рогов допустил расширение эвакуации в Запорожской области

Рогов: список населенных пунктов для эвакуации в Запорожской области могут расширить
Переселение некоторых жителей в Запорожской области объяснили усилением обстрелов со стороны ВСУ. Список для эвакуации содержит 18 населенных пунктов, и, по словам Рогова, может быть расширен
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Частичная эвакуация населенных пунктов у линии боевого соприкосновения в Запорожской области может быть распространена на дополнительные населенные пункты, заявил «РИА Новости» член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населенных пунктов, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организовано перевозят в тыл области. При этом не все населенные пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен», — сказал он.

О временном перемещении жителей 18 населенных пунктов (города Энергодар, Токмак, Васильевка, Каменка-Днепровская и др.) в Запорожской области 5 мая объявил врио главы региона Евгений Балицкий. Решение распространяется в первую очередь на детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений», пояснял он. В правительстве региона говорили, что переселение затронет около 70 тыс. жителей.  

Временное перемещение является «вынужденной мерой» и будет проведено в пределах области, оно нужно из-за усиления обстрелов ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, объяснял Балицкий. Запорожская область пока не обращалась за помощью для размещения граждан из прифронтовых районов, но о готовности помочь с этим уже сообщили власти Крыма и Ростовской области, заявлял он.

Украина может начать наступление в ближайшие дни или даже часы, заявлял губернатор Запорожской области. Член главного совета областной администрации Владимир Рогов говорил, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных. Российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны, добавлял он.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Рогов эвакуация линия соприкосновения Запорожская область
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