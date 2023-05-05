Власти Запорожской области заявили о переселении около 70 тыс. жителей

Из Пологовского района уже начали вывозить жителей в Бердянск. Туда перевезли уже «порядка полутысячи» человек. В первую очередь вывезут семьи с детьми, сказал вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко

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В Запорожской области собираются переселить из обстреливаемых населенных пунктов около 70 тыс. жителей, сообщил ТАСС вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко. По его словам, переселение будет добровольным.

«Вообще предполагаются к перемещению в общей сложности порядка 70 тысяч человек. Мы пока говорим, что есть первоочередные категории — это дети, семьи с детьми», — сообщил Козенко.

Он уточнил, что из Пологовского района уже начали вывозить жителей в Бердянск. «Эта цифра составляет уже порядка полутысячи. Будем контролировать, есть точки сбора», — добавил чиновник.

Все органы власти работают в штатном режиме, заверил вице-премьер. Он призвал жителей не паниковать, так как «ситуация находится на контроле».

Ранее 5 мая врио главы региона Евгений Балицкий объявил о

«временном перемещении» жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, назвав это «вынужденной мерой». Свое решение он объяснил обстрелами. Речь идет о жителях Тимошовки, Смирновки, Тарасовки, Орлянского, Молочанска, Куйбышево, Пришиба, Токмака, Малой Белозерки, Васильевки, Великой Белозерки, Днепрорудного, Михайловки, Каменки Днепровской, Энергодара, Пологи, Конских Раздоров и Розовки.

В первую очередь перевезут «детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений», уточнил Балицкий. Он пообещал, что всех вывезенных жителей обеспечат всем необходимым. «Временное перемещение будет организовано в пределах региона», — пояснил врио главы области. Балицкий добавил, что школьники продолжат обучение в образовательных учреждениях, а детей отправят в детские лагеря.

Власти Запорожской области неоднократно сообщали об обстрелах региона украинскими военными, в том числе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

Кроме того, накануне член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, на берегу которого находится АЭС, достиг критической отметки. По его словам, из-за этого в Каменке Днепровской может прорвать дамбу, что грозит затоплением нескольким десяткам сел и поселков городского типа, где проживают десятки тысяч человек. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предупредил, что в случае прорыва дамбы Запорожская АЭС окажется под угрозой затопления.