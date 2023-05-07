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Рогов заявил о сохраняющейся вероятности контрнаступления ВСУ

Рогов: вероятность начала контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вероятность начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется, заявил «РИА Новости» член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — сказал Рогов.

Он уточнил, что и российские военные, и украинские готовы «к активизации боевых действий». По словам Рогова, контрнаступление ВСУ будет сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов — оправданная мера.

О временном перемещении жителей 18 населенных пунктов в Запорожской области 5 мая объявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. В правительстве заявили, что переселение затронет около 70 тыс. жителей. Балицкий добавил, что временное перемещение является «вынужденной мерой» и будет проведено в пределах области. Он объяснил необходимость процедуры усилением обстрелов ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Ранее Рогов говорил, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных для будущего наступления. Он уточнил, что российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Теги
Владимир Рогов ВСУ Запорожская область наступление
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