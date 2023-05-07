Рогов заявил о планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС в ходе наступления

Украинские силы планируют захватить Запорожскую атомную электростанцию в ходе контрнаступления, заявил член совета областной администрации Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

По его словам, Киев планирует »создать там плацдарм на левом береге» Днепра.

Ранее Рогов говорил, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных для будущего наступления. Он уточнял, что российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

7 мая Рогов заявил, что вероятность начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется.

В конце апреля министр обороны Украины Резников говорил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — отмечал он. Позднее министр уточнил, что Киев находится «на финишной прямой».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк пояснял, что наступление состоится не в один день, а «будет включать в себя основное контрнаступление и каскад из десятков и сотен других действий».

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны учитывает эти данные при планировании специальной военной операции.