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Рогов сообщил о переброске украинской бронетехники в Запорожскую область

Рогов: Киев перебросил на линию фронта в Запорожской области бронетехнику

Вооруженные силы Украины перебросили в Запорожскую область бронетехнику, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Противник перебросил на линию фронта бронетехнику. Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области», — сказал Рогов.

По его словам, на передовой Украина разместила многотысячную группировку войск. Он отметил, что ситуация в регионе напряженная, но паники нет.

О десятках тысяч солдат, сосредоточенных на передовой в Запорожской области, Рогов также говорил 4 мая. «Сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — уточнил он. 3 мая Рогов заявил о начале наступления ВСУ на ореховском направлении. Орехов — город в Пологовском районе Запорожской области, расположенном на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра. Он находится под контролем Украины.

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны учитывает эти данные при планировании специальной военной операции.

Рогов сообщил о переброске украинской бронетехники в Запорожскую область
Рогов сообщил о переброске украинской бронетехники в Запорожскую область

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