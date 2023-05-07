Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его первых поручениях из больницы

Захар Прилепин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Писатель Захар Прилепин находится в сознании, общается и дает поручения из больницы. Об этом телеканалу «Звезда» заявила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Ранее о состоянии Прилепина сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сказал, что писателя вывели из медикаментозного сна, он «в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое».

Прилепина ввели в состояние медикаментозного сна для восстановления после операции по фиксации переломов, которые он получил после подрыва его автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая. По словам Никитина, у писателя «незначительные переломы». Источник РБК сообщал, что у Прилепина ранены ноги, а собеседник «РИА Новостей» утверждал, что он получил переломы и сотрясение мозга.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Несколько часов спустя МВД сообщило о задержании мужчины, который мог быть организатором подрыва. Это уроженец Украины Александр Пермяков. Он говорил, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году.

МИД России возложил ответственность за покушение на писателя на Украину и страны Запада, в первую очередь на США. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к произошедшему.