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Колокольцев наградит задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина

Глава МВД Колокольцев наградит задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил наградить полицейских, которые задержали подозреваемого в покушении на писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина, сообщается в телеграм-канале МВД.

Речь идет о трех сотрудниках отдела МВД по Семеновскому городскому округу. Среди них заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних — подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный — майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный — лейтенант полиции Дмитрий Воеводин.

Они занимались поиском подозреваемого и обнаружили мужчину у лесного массива, после чего задержали его.

«Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел Российской Федерации в ближайшее время», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Утром 6 мая близ одной из деревень Борского района Нижегородской области взорвался автомобиль Прилепина, который тогда возвращался в Москву из Донбасса. В результате взрыва погиб его личный охранник и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Самого Прилепина госпитализировали с переломами, его жизни ничего не угрожает, рассказала его пресс-секретарь.

Полицейские задержали 29-летнего Александра Пермякова, который ранее был судим. На допросе он признался в совершении преступления и заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины. «На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — говорится в сообщении СК.

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При этом розыск возможных соучастников продолжается, сообщала Ирина Волк. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК («Террористический акт»).

Теги
Владимир Колокольцев МВД награда покушение подрыв автомобиля Захар Прилепин задержание
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Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали участковые полицейские
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