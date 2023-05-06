Колокольцев наградит задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина

Владимир Колокольцев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил наградить полицейских, которые задержали подозреваемого в покушении на писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина, сообщается в телеграм-канале МВД.

Речь идет о трех сотрудниках отдела МВД по Семеновскому городскому округу. Среди них заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних — подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный — майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный — лейтенант полиции Дмитрий Воеводин.

Они занимались поиском подозреваемого и обнаружили мужчину у лесного массива, после чего задержали его.

«Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел Российской Федерации в ближайшее время», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Утром 6 мая близ одной из деревень Борского района Нижегородской области взорвался автомобиль Прилепина, который тогда возвращался в Москву из Донбасса. В результате взрыва погиб его личный охранник и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Самого Прилепина госпитализировали с переломами, его жизни ничего не угрожает, рассказала его пресс-секретарь.

Полицейские задержали 29-летнего Александра Пермякова, который ранее был судим. На допросе он признался в совершении преступления и заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины. «На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — говорится в сообщении СК.

При этом розыск возможных соучастников продолжается, сообщала Ирина Волк. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК («Террористический акт»).