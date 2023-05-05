В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, по предварительным данным, сработала система ПВО. Об этом сообщают ТСН и издание «Зеркало недели» в телеграм-канале.

Как уточняет «Зеркало недели», взрывы слышны в пригороде Днепра.

В регионе, а также в соседней Харьковской области, звучит воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения. В Харьковской области ее объявили около 00:43 мск, а в Днепропетровской области — спустя полчаса.

В ночь на 4 мая взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Киевской области, а также в граничащих с Россией Сумской и Черниговской областях Украины. В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали два взрыва, в значительной части города пропало электричество, писал в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Киеве, Киевской области и Одессе, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

Ранее, днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной атаке на него двух беспилотников. Дроны вывели из строя военные и сотрудники спецслужб. На опубликованных записях с камер видеонаблюдения было видно, что один беспилотник взорвался у крыши Сенатского дворца рядом с флагштоком. Президента России Владимира Путина во время атаки в Кремле не было, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения.

На следующий день Песков заявил, что за атакой стоят США, так как «решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне». В Белом доме причастность к случившемуся опровергли.