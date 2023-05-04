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Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Киеве

Мэр Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Пожар возник в четырехэтажном здании в Соломенском районе, огнем охвачено 50 кв. м, сообщил мэр. В Киевской военной администрации говорили, что работает ПВО
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Соломенском районе Киева произошли взрывы и пожар, сообщил в своем телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Вероятно, попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место», — написал он.

Кличко уточнил, что загорелось четырехэтажное здание, огнем охвачено 50 кв. м. Позже мэр сообщил о разрушениях в здании на площади 150 кв. м.

Еще один пожар начался в Печерском районе. «Вследствие падения обломков БПЛА. Здания не повреждены. Пострадавших нет», — добавил Кличко.

Ранее о взрывах в Киеве сообщали УНИАН и «Страна.ua». В Киевской военной администрации заявили, что работает ПВО.

В украинской столице и области была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась около 30 минут.

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Днем 3 мая пресс-служба президента России сообщила об атаке двух беспилотников на Кремль, обвинив в ней Украину. Там утверждали, что военными и спецслужбами дроны «были выведены из строя». В Кремле назвали удар «спланированной террористической акцией и покушением на президента» Владимира Путина в преддверии Дня Победы и парада 9 мая. Сам Путин не пострадал. Москва оставила за собой право «принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», заявили в Кремле.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что после атаки «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения [президента Украины Владимира] Зеленского и его клики». «Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», — заявил Медведев.

Зеленский отверг обвинения Москвы в причастности к удару. Позднее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал его инсценировкой.

На Украине с середины октября регулярно объявляют воздушную тревогу. Власти неоднократно сообщали о взрывах и повреждении энергообъектов. Минобороны России утверждает, что наносит ракетные удары только по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент Владимир Путин называл обстрелы ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Киев отвергает свою причастность.

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Елена Чернышова
Виталий Кличко Киев взрывы
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