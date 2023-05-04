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Белый дом опроверг причастность США к атаке беспилотников на Кремль

Джон Кирби: США не имеют отношения к атаке беспилотников на Кремль
Об атаке беспилотников на Кремль стало известно накануне. Песков заявил, что именно США принимают решения «о таких терактах, а Киев уже исполняет». Вашингтон причастность к случившемуся опроверг
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

США не имеют никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире MSNBC.

По его словам, в Вашингтоне пока не знают, что именно произошло, и не дают никаких оценок. 

«Я видел утром комментарии [пресс-секретаря президента России] Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали», — заявил он.

О том, что «киевский режим» в ночь на 3 мая пытался ударить двумя беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства, сообщила накануне пресс-служба президента. Дроны вывели из строя, пострадавших и разрушений нет, президент в момент атаки находился в другом месте.

В Кремле рассматривают случившееся как теракт и покушение на президента и считают, что за атакой стоит Украина, цели которой «диктует Вашингтон». «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия оставляет за собой право ответить на атаку.

Украина причастность к атаке отрицает. По словам президента Владимира Зеленского, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий. «Поэтому мы не используем его где-то еще», — сказал он. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что считает случившееся инсценировкой. 

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После атаки Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В ряде регионов, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, запретили запускать беспилотники. А в Госдуме предложили ввести мораторий на их использование. 

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США Белый дом Джон Кирби беспилотники Кремль Дмитрий Песков
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