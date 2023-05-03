Появилось видео возможной атаки беспилотников на Кремль

В Сети появилось видео, на котором предположительно виден момент атаки беспилотника на Кремль. Его опубликовал, в частности, телеведущий Владимир Соловьев. На кадрах, снятых со стороны ГУМа, видно, как во флагшток на здание в Кремле летит беспилотник. Потом раздается взрыв.

О попытке Украины ударить беспилотником по Кремлю ранее сообщили в пресс-службе президента. В атаке участвовали два беспилотника, их удалось вывести из строя, указали в пресс-службе. Во время атаки никто не пострадал.

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