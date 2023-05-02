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В Кремле заявили о напряженной подготовке спецслужб к 9 Мая

Дмитрий Песков: спецслужбы делают все для обеспечения безопасности 9 Мая
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности 9 Мая, ведется сложная работа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом <...> терактов, планирует и дальше свою линию проводить», — ответил Песков на вопрос, ожидают ли в Кремле диверсий в День Победы.

Представитель Кремля добавил, что специальная военная операция «направлена на то, чтобы в корне исключить угрозу» для России.

В начале апреля Песков обещал, что во время парада 9 Мая будут приниматься усиленные меры безопасности.

Власти многих регионов России объявили о решении отказаться от мероприятий, связанных с Днем Победы. Так, власти Курской области отменили военный парад, в Орловской и Белгородской областях, а также в Крыму и Севастополе поступили так же. Фейерверки не будут запускать в Воронеже, Белгороде и ряде городов Краснодарского края. В Кремле решения об отмене парадов назвали прерогативой местных властей.

В параде в Москве в этом году будут участвовать более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и техники. Красная площадь закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой к мероприятиям. На параде с речью выступит президент Владимир Путин.

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В Кремле заявили о напряженной подготовке спецслужб к 9 Мая
В Кремле заявили о напряженной подготовке спецслужб к 9 Мая

Теги
Дмитрий Песков Кремль 9 Мая День Победы диверсии провокации
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