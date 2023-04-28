В параде на Красной площади пройдут участники военной операции

Песков: участвующие в военной операции подразделения будут представлены на параде 9 Мая

Фото: Андрей Любимов / РБК

Участники специальной военной операции будут задействованы на параде Победы 9 Мая на Красной площади, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он посоветовал за подробностями обращаться в Минобороны. «Лучше дождаться самого парада», — добавил Песков (цитата по ТАСС).

В 2022 году участники спецоперации проехали на параде на бронетранспортерах «Ракушка».

В этом году в параде в Москве честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и техники. Красную площадь для подготовки к мероприятиям закрыли для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Песков обещал, что во время парада будут приниматься усиленные меры безопасности.

7 мая пройдет генеральная репетиция парада.