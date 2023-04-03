Дмитрий Песков: во время Парада Победы 9 мая будут приниматься усиленные меры безопасности

Кремль сообщил о мерах безопасности на параде 9 мая

Изменений в мероприятии 9 мая не планируется, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Во время Парада Победы 9 мая будут приниматься усиленные меры безопасности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каких-либо изменений в планах проведения парада нет», — сказал он.

Парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. 7 мая состоится генеральная репетиция.

В конце марта министр обороны Сергей Шойгу сказал, что военные парады по случаю годовщины победы пройдут в 28 российских городах, всего в них примут участие более 55 тыс. человек и порядка 1,2 тыс. единиц военной техники. В Параде Победы на Красной площади будут участвовать свыше 10 тыс. человек и 125 единиц техники.

В прошлом году иностранных глав государств на празднование Дня Победы не пригласили, объяснив это неюбилейной датой.