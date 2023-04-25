Красную площадь закроют на две недели из-за Парада Победы

ФСО: Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки парада

Ограничения связаны с подготовкой и проведением военного парада на 9 Мая. В нем примут участие более 10 тыс. человек

Фото: Олег Яковлев / РБК

Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы охраны (ФСО).

Кремль 23 апреля анонсировал выступление на параде президента России Владимира Путина. Иностранных лидеров на торжественные мероприятия не приглашали, так как дата в этом году не круглая. Однако на параде будет присутствовать президент Киргизии Садыр Жапаров, поскольку даты его визита в Москву совпали с 9 Мая.

Министр обороны Сергей Шойгу в марте рассказал, что в параде на Красной площади в этом году примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Кремль уточнял, что во время проведения мероприятия будут приниматься усиленные меры безопасности.

Baza писала, что в 2023 году парад может пройти без воздушной части, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел преждевременным «давать такие анонсы». Он пообещал своевременно сообщить об элементах мероприятия. В прошлом году от авиационной части парада отказались из-за погоды.

В некоторых регионах России от парада в этом году отказались из соображений безопасности. Такое решение приняли власти Белгорода, Курска, Севастополя, Крыма.