В Орловской области отменили парад на 9 мая

В Орловской области не будут проводить митинг 1 мая и парад 9 мая, такое решение из-за рисков для безопасности местных жителей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков на своей странице во «ВКонтакте».

«Правоохранители обозначили риски, связанные с проведением массовых мероприятий. В этой связи, при наличии даже гипотетического риска жизни и здоровью наших людей, мы приняли коллегиальное решение — к сожалению, мы не сможем провести Первомайский митинг, а также мы вынуждены отказаться от проведения парада 9 мая», — написал Клычков.

Акция «Бессмертный Полк» пройдет в интерактивном формате, фото родных можно будет разместить на машинах или взять с собой на прогулку в городе в праздничные дни, объяснил глава региона. «При этом мы сохраняем в планах возложение цветов, проведем другие локальные мероприятия», — добавил он.

Кроме Орловской области, парад на День победы также решили отменить в Белгородской и Курской областях, в Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае парад Победы проведут только в одном городе — в Новороссийске. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил такое решение желанием не провоцировать вооруженные силы Украины скоплением техники и военнослужащих.

В Москве же парад состоится. О том, будет ли авиация принимать в нем участие, в Кремле пообещали сообщить своевременно. На параде с речью выступит президент Владимир Путин. При этом традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится. Красную площадь с 27 апреля по 10 мая закроют для посетителей из-за подготовки и проведения мероприятий в честь годовщины Победы.