Шойгу назвал число военных на параде 9 Мая в Москве

Парады Победы пройдут 9 Мая в 28 российских городах с 55 тыс. военных, только на Красной площади в Москве участие примут более 10 тыс., рассказал Шойгу. В прошлом году аналитики выявили рост числа зрителей парада

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В параде Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 Мая примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии Минобороны.

«Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей», — сказал министр.

Военные парады к 78-й годовщине Победы пройдут в 28 российских городах, всего в них будут задействованы свыше 55 тыс. человек и порядка 1,2 тыс. единиц техники.

В 2022 году парад Победы посмотрели 22,4% населения крупных городов России старше четырех лет, выяснили в Mediascope. Доля смотревших парад в российских городах с населением выше 100 тыс. человек от всей телеаудитории, по оценкам аналитиков, равнялась 81,6%, а процент смотревших программу хотя бы одну минуту (охват) — 28,4% населения. За период с 2018 года больше смотрели парад только в 2020 году, тогда процент смотревших программу от числа населения составил 23,9%, доля телеаудитории — 83,6%, а охват — 29,6%.