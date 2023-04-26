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МИД Китая призвал не подливать масла в огонь в конфликте на Украине

МИД КНР — о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном: не надо подливать масла в огонь
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Страны должны способствовать урегулированию военного конфликта, а не «подливать масла в огонь», заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя поставку Украине британских танковых снарядов с обедненным ураном. Расшифровка брифинга опубликована на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Что касается украинского кризиса, то заинтересованные стороны должны охлаждать напряженную ситуацию, а не подливать масла в огонь, должны способствовать дипломатическому решению конфликта, а не дальнейшей эскалации ситуации», — сказала она.

Британское Минобороны заявило о планах передать Киеву вместе с танками Challenger 2 бронебойные снаряды с обедненным ураном в конце марта. Ведомство подчеркнуло, что такие боеприпасы используются Британией многие годы и не имеют «никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу».

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран.

Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Например, США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

Российские власти раскритиковали планы королевства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире и это «плохо кончится» для Лондона. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что если такое оружие будет передано Украине, то будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва будет вынуждена отреагировать на передачу снарядов с обедненным ураном. Вскоре он объявил о планах разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Одним из оснований для такого решения президент назвал планы Британии.

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25 апреля замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи рассказал, что Лондон отправил Украине тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Он добавил, что Лондон не отслеживает, откуда ВСУ выпускают такие боеприпасы. О поставках Украине 14 танков британские власти объявили в январе.

Теги
Китай Украина Военная операция на Украине уран Обедненный уран танки боеприпасы Challenger
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