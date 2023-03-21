Путин пообещал ответ в случае поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Министр обороны Сергей Шойгу счел, что после заявлений о возможности таких поставок Украине «пройдена еще одна ступень» и их остается «все меньше и меньше»

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Россия будет вынуждена отреагировать в случае, если Великобритания действительно направит Украине снаряды с обедненным ураном, заявил в ходе совместной пресс-конференции в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил он.

21 марта в ответ на парламентский запрос заместитель главы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном есть в планах Лондона.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран. Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран. Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.

Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя возможную передачу Киеву боеприпасов с обедненным уранов, заявил журналистам, что нужно «хорошо задуматься над каждым последующим шагом».

«Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше», — цитирует министра «Интерфакс».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о британском заявлении, заявил, что подобные действия подрывают, по его мнению, стратегическую стабильность во всем мире и это «плохо кончится» для Лондона. «Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии», — сказал глава МИДа.

Опрошенные РБК эксперты сообщили, что снаряды с обедненным ураном не вполне верно сравнивать с «грязной бомбой», поскольку у них более низкий радиационный фон.

В то же время такие боеприпасы можно назвать «своеобразным подвидом радиоактивного оружия», считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Говоря о разнице между «грязной бомбой» и снарядами с обедненным ураном, независимый эксперт Александр Храмчихин сказал, что первая опасна радиоактивностью, а вторые — токсичностью и канцерогенностью. «Они очень вредны, но по-другому», — пояснил он.

По словам Кашина, боеприпасы с обедненным ураном «позволяют повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков».