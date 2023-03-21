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Шойгу — о поставках снарядов с ураном Киеву: «Пройдена еще одна ступень»

Шойгу — о планах поставки Киеву снарядов с обедненным ураном: «Пройдена еще одна ступень»
Министр обороны, отвечая на вопрос о том, может ли приблизиться мир к ядерному столкновению, заявил, что ступеней до него остается все меньше
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, то тем самым будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше», — сказал он.

Министр обороны отметил, что нужно «хорошо задуматься над каждым последующим шагом».

Отвечая на вопрос корреспондента, значит ли решение Лондона, что мир стал ближе к ядерному столкновению, Шойгу заявил: «Я же вам не случайно про ступени сказал. Ступеней все меньше и меньше». Министр обороны предупредил, что Россия ответит на применение таких боеприпасов и решение Лондона «подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий».

Бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана применяются танками для повышения пробивной способности — это достигается за счет увеличения массы такого снаряда. Обедненный уран в таких снарядах представляет альтернативу более дорогим аналогичным снарядам из вольфрама. Опрошенные РБК эксперты ранее отмечали, что радиационной угрозы такие снаряды не представляют, хотя и могут быть токсичны. Боеприпасы с сердечниками из обедненного урана стоят на вооружении многих стран — США, Великобритании, Германии, Франции, Израиля. Есть они на вооружении и в России — снаряды с обедненным ураном могут применяться танками Т-80БВМ.

О решении предоставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger 2 ранее сообщила заместитель главы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. В январе Великобритания согласилась передать Украине 14 танков Challenger 2.

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Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия ответит на поставки таких снарядов Киеву. «Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — сказал он.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
низкообогащенный уран Украина Великобритания танки

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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