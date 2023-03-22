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Лондон обвинил Россию в дезинформации о снарядах с обедненным ураном

Минобороны Британии обвинило Россию в дезинформации насчет снарядов с обедненным ураном
В Минобороны Британии заявили, что обедненный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием, армия страны использует этот материал в своих снарядах десятилетиями
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Российские власти «намеренно распространяют дезинформацию», говоря об обещанных Великобританией поставках Украине снарядов с обедненным ураном, заявил представитель британского Минобороны.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что, если Лондон действительно передаст Киеву такие снаряды, Москва будет вынуждена отреагировать. «Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил он.

В британском Минобороны на это ответили, что армия страны использует обедненный уран в своих снарядах «десятилетиями». «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — говорится в заявлении ведомства (цитата по Sky News). По словам представителя министерства, научные исследования подтверждают, что любое воздействие от использования боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей и окружающую среду, «вероятно, будет низким».

В министерстве добавили, что снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

В конце января директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с РБК говорил, что снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана, нельзя сравнивать с классической грязной бомбой, поскольку последняя «содержит специальный материал с очень высоким уровнем радиоактивности», но с юридической точки зрения их можно расценивать как «своеобразный подвид радиоактивного оружия». Независимый эксперт Александр Храмчихин говорил, что, несмотря на высокую токсичность, снаряды с обедненным ураном имеют низкую радиоактивность. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Александр Кошкин в свою очередь отмечал, что даже если такой снаряд не пробивает броню, угрозу для экипажа представляет урановая пыль.

О планах передать Украине снаряды с обедненным ураном сообщила замминистра Минобороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта. Путин, комментируя эти намерения, заявил, что «Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле». Глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что «пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше», и России нужно задуматься об ответных шагах. Глава МИДа Сергей Лавров назвал возможную передачу Киеву бронебойных снарядов с обедненным ураном нарушением международного гуманитарного права и предположил, что такие поставки «плохо кончатся» для Лондона.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
уран боеприпасы снаряды Великобритания Владимир Путин Сергей Шойгу Военная операция на Украине
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