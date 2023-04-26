Песков заявил об ответственности Лондона за снаряды с обедненным ураном

Британия накануне объявила, что передала Украине снаряды для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Песков заявил, что их применение причинит непоправимый вред людям

Танк Abrams, бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран входят в боекомплект (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Великобритании придется нести ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность. И те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но им тоже придется нести за это ответственность», — сказал Песков.

Пресс-секретарь заявил, что Россия уже обращала внимание стран Запада на данные, публиковавшиеся после бомбардировок Югославии в 1999 году, в том числе «данные по количеству онкологии, которые выросли, по другим заболеваниям». «Информация эта весьма и весьма печальная», — отметил он.

Британия отправила Украине снаряды с обедненным ураном Политика

О возможных последствиях накануне предупредил и глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, хотя МАГАТЭ заявляет об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном, «есть факты и интервью с людьми, которые пострадали в бывшей Югославии, их показывали по телеканалам всего мира». Как заявили в Минздраве Сербии, применение обедненного урана привело не только к появлению онкологических заболеваний, но и к росту бесплодия, аутоиммунных заболеваний, патологических беременностей, психических расстройств у детей, родившихся в этот период.

25 апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон передал Киеву тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. При этом он отметил, что Соединенное Королевство не обязано помогать ликвидировать последствия их применения по завершении конфликта.

В британском Минобороны говорили ранее, что армия страны использует обедненный уран в своих снарядах «десятилетиями». «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — сообщало ведомство. Однако российская сторона заявила, что если «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», Москва должна будет отреагировать.