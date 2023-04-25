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Британия отправила Украине снаряды с обедненным ураном

Минобороны Британии: Лондон не следит, как ВСУ применяют припасы с объединенным ураном
Лондон сообщил о планах передать Киеву снаряды с обедненным ураном около месяца назад. Москва заявила, что тем самым Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и предупредила о негативных последствиях его использования
Джеймс Хиппи
Джеймс Хиппи (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Великобритания отправила Украине снаряды с обедненным ураном, сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы члена парламента Кевина Макаскилла. Они размещены на портале «вопрос-ответов» законодательного органа.

«Мы отправили на Украину тысячи боеприпасов Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования Украиной предоставленных снарядов», — заявил Хиппи. Он добавил, что Лондон не отслеживает, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают боеприпасы с обедненным ураном.

Кроме того, как сообщил Хиппи, у Соединенного Королевства нет обязательства помогать в обезвреживании выпущенных Украиной снарядов этого типа.

Великобритания объявила о поставках Украине 14 танков Challenger 2 в январе этого года. В конце марта украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что эти машины недавно поступили в страну и ему «было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2».

В том же месяце в Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что передадут Киеву снаряды с обедненным ураном. Ведомство подчеркнуло, что такие боеприпасы Лондон использует десятилетиями и они не имеют никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Там также исключили серьезное влияние обедненного урана на здоровье людей или окружающую среду.

Россия утверждала обратное. Президент Владимир Путин заявил, что если «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена реагировать. В Минобороны России предупредили, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, например опухолей. В качестве примера были приведены Ирак и бывшая Югославия. Там, утверждают в ведомстве, после применения снарядов с обедненным ураном росла заболеваемость раком как у мирных жителей, так и у военнослужащих, которые участвовали в этих конфликтах.

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боеприпасы Великобритания Украина Обедненный уран
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