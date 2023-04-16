Британские военные эксперты оценили шансы предстоящего наступления ВСУ

Британские эксперты — FT: наступление ВСУ может провалиться без господства в воздухе

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Украинскую армию ждут многочисленные препятствия при попытке контрнаступления на российские оборонительные рубежи, а решающую роль может сыграть отсутствие поддержки с воздуха, пишет Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.

По словам бывшего офицера Королевских инженерных войск Великобритании Ника Ганнелла, для успешного наступления ВСУ понадобится «гигантская координация общевойсковых соединений», поскольку при попытке продвижения армия рискует нарваться на хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы. Кроме того, украинские военные остро нуждаются в авиации, без которой любая такая операция имеет высокие шансы обернуться «разгромным поражением», отметил Ганнелл.

«Классический подход в наземном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл врага в одном или нескольких районах и нанести концентрированный удар по центру тяжести противника», — пояснил FT бывший командир британского бронетанкового пехотного батальона Бен Барри.

Как отмечает издание, Киев может столкнуться еще с одной проблемой при наступлении — нехваткой живой силы. FT напомнила, что в попавших в Сеть секретных документах Пентагона Вашингтон оценивал потери ВСУ в 120 тыс. солдат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале апреля говорил, что наступление Украины может начаться в ближайшие недели. В Киеве призывали не устраивать ажиотаж вокруг даты наступления, однако накануне украинский премьер Денис Шмыгаль анонсировал наступление «в ближайшее время».

В слитых документах американской разведки содержится «мрачная оценка» перспектив наступления ВСУ, вероятно, они смогут достичь только «скромных территориальных приобретений», писала ранее The Washington Post. Издание отметило, что Россия укрепила свою оборону, а Украине не хватает боеприпасов.

Схожее мнение в беседе с Bloomberg выразили европейские чиновники. Они отметили, что более реалистичным вариантом развития событий является продвижение украинской армии на 30 км, что создаст условия для более успешных действий в 2024 году. В Киеве были очень недовольны сомнениями со стороны США, выяснила Politico.

Кремль называл слив секретных документов США «достаточно интересным», заверив также, что Минобороны внимательно следит за информацией о наступлении Украины.