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Военная операция на Украине ,  
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Секретарь СНБО призвал не ждать «волшебных дат» для наступления ВСУ

Секретарь СНБО Данилов: украинское контрнаступление «происходит каждый день»
«Информационный ажиотаж» вокруг контрнаступления не идет на пользу ВСУ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Фото: Yan Dorbronosov / Reuters
Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Контрнаступление ВСУ «происходит каждый день», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в Twitter (заблокирован на территории России).

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат», — написал он и подчеркнул, что «информационный ажиотаж» вокруг контрнаступления не идет на пользу планам ВСУ.

Украинские власти неоднократно говорили о контрнаступлении, которое должно пройти весной.

Reuters 5 апреля сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Funke 7 апреля о вероятном наступлении ВСУ в ближайшие недели.

В начале марта тему контрнаступления затронул глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его оценке, оно должно начаться через два месяца. В планы военных входит измотать российские части в Артемовске (Бахмуте), а затем нанести удар на другом направлении.

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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина отметила, что Киев планирует атаку и ожидает оружия от Запада, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что намерения ВСУ хорошо известны российской стороне и «озвучивание планов еще не означает их воплощения в жизнь». Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что у Киева нет сил для активных боевых действий в республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что контрнаступление Украины «будет на руку» ВС России. «Как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе слова Блинкена.

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Виктория Громова Виктория Громова
СНБО Украина контрнаступление ВСУ
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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