Госдеп США: Блинкен по телефону обсудил с Кулебой подготовку Украины к контрнаступлению

Блинкен обсудил с Кулебой подготовку Украины к контрнаступлению

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и обсудил с ним подготовку Киева к контрнаступлении. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Политики «обсудили текущую подготовку к весеннему контрнаступлению Украины, в том числе обещания помощи в области безопасности со стороны союзников и партнеров», сказал Патель.

Блинкен, по его словам, подтвердил намерение США поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Материал дополняется