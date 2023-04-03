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США заявили об ожидании контрнаступления Украины в ближайшие недели

Постпред США при НАТО Смит: Вашингтон ждет контрнаступления Украины в ближайшие недели

США ожидают, что Украина начнет весеннее контрнаступление в ближайшие недели, заявила на онлайн-брифинге постпред США при НАТО Джулианна Смит.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — сказала она (цитата по ТАСС).

В начале марта советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что украинские силы могут перейти в контрнаступление через два месяца. Это время они потратят на перегруппировку, пояснял он. О том, что боевые действия могут активизироваться весной, говорил и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Для наступления Киеву не хватает оружия и боеприпасов, утверждал президент страны Владимир Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности и увеличение поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, говорил Подоляк. Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник также упоминал, что ВСУ нужны дополнительные танки. В начале апреля глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране почти закончили формировать штурмовые бригады «Гвардии наступления».

Донбасс пока не до конца защищен и потому российская военная операция продолжается, говорил в феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Безопасность Крыма, по его словам, надежно обеспечена. В Минобороны регулярно сообщают об отражении атак и ликвидации диверсионных групп на линии фронта. Так, 2 апреля ведомство отчиталось о восьми уничтоженных диверсионно-разведывательных группах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР.

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