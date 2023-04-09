Губернатор сообщил об обстреле приграничного села в Белгородской области

Украинские вооруженные силы обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Пострадавших нет.

«Снарядами повреждено четыре отдельных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал он.

Село Тишанка находится близ границы региона с Харьковской областью Украины.

С начала российской спецоперации приграничные регионы не раз попадали под обстрел. В Белгородской области обстреливали села Устинка, Коновалово, Муром и Старый Хутор, ПВО срабатывала над Белгородом. Под обстрелом оказывалось и село Тишанка.

В Белгородской области с февраля действует бессрочный уровень террористической опасности. В октябре в регионе ввели средний уровень реагирования.