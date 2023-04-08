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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле села в Белгородской области погибли 10 коров

Гладков: при обстреле села Архангельское в Белгородской области погибли 10 коров
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Под обстрел ВСУ попало село Архангельское Шебекинского городского округа, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По его данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

«Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ. Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», сообщил губернатор.

Накануне село Ржавец в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Снаряда попали в строящийся неэксплуатируемый дом. Пострадавших нет.



Российская система ПВО 6 апреля сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат, сообщал Гладков. Пострадавших и повреждений нет, детали беспилотника упали в поле.  

 

Теги
ВСУ Белгородская область обстрел
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