В Белгородской области обстрелом повредили ЛЭП и линии газоснабжения

Села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селе Коновалово осколки снарядов выбили окна в 10 частных домовладениях и повредили одну хозяйственную постройку, также оказались повреждены линии электропередачи и газоснабжения.

В селе Устинка повреждены два частных домовладения, автомобиль и линии газоснабжения. В результате обстрелов никто не пострадал, добавил Гладков.

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