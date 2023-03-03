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В Белгородской области обстрелом повредили ЛЭП и линии газоснабжения
Белгородский губернатор Гладков: ЛЭП и линии газоснабжения повреждены обстрелом ВСУ
Села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В селе Коновалово осколки снарядов выбили окна в 10 частных домовладениях и повредили одну хозяйственную постройку, также оказались повреждены линии электропередачи и газоснабжения.
В селе Устинка повреждены два частных домовладения, автомобиль и линии газоснабжения. В результате обстрелов никто не пострадал, добавил Гладков.
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