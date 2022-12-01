Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Над Белгородом и Белгородским районом работала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Кроме того, были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. Повреждены жилые дома, дом культуры и детский сад, отметил губернатор. По словам Гладкова, никто не пострадал.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают о работе ПВО и обстрелах со стороны Украины. 22 ноября при обстреле города Шебекино погибла женщина. В тот же день в селе Староселье Краснояружского района супружеская пара подорвалась на боеприпасе. 29 ноября под обстрел попали Шебекино, села Муром и Новая Таволжанка, 30 ноября — поселок Красное.

В Белгородской области введен желтый уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался (последний раз — до 6 декабря). С 19 октября в области действует уровень среднего реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, а также временное отселение жителей в безопасные районы.