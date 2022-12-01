Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села Муром
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области целый день находится под обстрелом, есть один пострадавший, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в двух частных домовладениях и линии электропередачи», — написал он.
Ранее 1 декабря губернатор сообщал о работе ПВО над Белгородом, обстреле сел в Шебекинском и Валуйском округах.
Село Муром находится на юге региона, рядом с границей с Харьковской областью Украины. Оно неоднократно попадало под обстрел, последний раз — 29 ноября. Тогда же Гладков сообщал о «прилетах» в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.
После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают о работе ПВО и обстрелах. 22 ноября при обстреле Шебекино погибла женщина. В тот же день в селе Староселье Краснояружского района супружеская пара подорвалась на боеприпасе.
В регионе действует желтый режим террористической опасности, который неоднократно продлевался (последний раз — до 6 декабря). В девяти приграничных районах области школы перевели на дистанционный формат обучения до марта следующего года.
С 19 октября в Белгородской области и еще семи граничащих с Украиной регионах ввели средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.