Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле села Муром

Вячеслав Гладков (справа) (Фото: vvgladkov / Telegram)

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области целый день находится под обстрелом, есть один пострадавший, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в двух частных домовладениях и линии электропередачи», — написал он.

Ранее 1 декабря губернатор сообщал о работе ПВО над Белгородом, обстреле сел в Шебекинском и Валуйском округах.

Село Муром находится на юге региона, рядом с границей с Харьковской областью Украины. Оно неоднократно попадало под обстрел, последний раз — 29 ноября. Тогда же Гладков сообщал о «прилетах» в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают о работе ПВО и обстрелах. 22 ноября при обстреле Шебекино погибла женщина. В тот же день в селе Староселье Краснояружского района супружеская пара подорвалась на боеприпасе.

В регионе действует желтый режим террористической опасности, который неоднократно продлевался (последний раз — до 6 декабря). В девяти приграничных районах области школы перевели на дистанционный формат обучения до марта следующего года.

С 19 октября в Белгородской области и еще семи граничащих с Украиной регионах ввели средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.