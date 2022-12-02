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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор

Губернатор Гладков: в Белгородской области обстреляли Старый Хутор
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Село Старый Хутор Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено», — заявил Гладков.

По его словам, аварийные бригады устраняют последствия.

Населенные пункты Белгородской области регулярно попадают под обстрел. Накануне Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом работала ПВО. Кроме того, были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах и село Муром. Пострадал мужчина.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили до 6 декабря.

Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор
Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор

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Теги
обстрел Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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