Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Тишанка

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В Белгородской области под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал он.

Тишанка находится вблизи границы региона с Харьковской областью Украины.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстреле приграничных населенных пунктов. 1 декабря Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом работала ПВО, также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах и село Муром, где пострадал мужчина.

На следующий день под обстрел попало село Старый Хутор, тогда никто не пострадал. Повреждения из-за осколков снаряда получили три частных домовладения и линия электропередачи — село осталось без света.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили до 6 декабря. Кроме того, с 19 октября в Белгородской области и еще семи граничащих с Украиной регионах ввели средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.