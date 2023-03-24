Пушилин заявил, что Запад подталкивает Украину к контрнаступлению

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Страны Запада подталкивают Киев к скорейшему контрнаступлению. Об этом в эфире «Россия 24» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что Запад, в частности, США, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление», — сказал он.

По словам Пушилина, Западу нужно оправдание, почему на Украину вливается большое количество финансовых средств и вооружения.

10 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут перейти к контрнаступлению через два месяца. В феврале Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает при общении с властями Украины на необходимости закрепить успехи и провести контрнаступление. Киеву советуют готовиться к наступлению сейчас, пока нет проблем с помощью со стороны США и Европы из опасений, что поддержка европейских стран может стать ограниченной.

Немецкое издание BILD со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО писало, что контрнаступление ВСУ начнется в мае. По данным издания, основное украинское наступление будет проходить в Луганской и Запорожской областях». Его целью будет разрушение сухопутного пути в Крым.