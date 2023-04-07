Китайский посол отказал Западу в праве давать Пекину указания по Украине

У стран Запада нет права давать Китаю указания по ситуации на Украине, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия».

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что «не китайская сторона создала украинский кризис», Китай не вступал в конфликт и не предоставлял оружие какой-либо из его сторон.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что с начала российской военной операции на Украине в Пекине активно выступали за дипломатическое урегулирование. «У Китая нет собственных интересов в украинском вопросе... То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», — сказал посол.

Китай в годовщину начала военных действий представил свой мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны и возобновить мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский отнесся к китайской инициативе скептически и заявил, что она похожа не на план, а на высказывание мыслей. Его американский коллега Джо Байден считает, что план Китая выгоден только России. В Вашингтоне заявили, что хотели бы услышать от Пекина осуждение военных действий и увидеть помощь Киеву оружием.

Власти Китая неоднократно подчеркивали, что придерживаются нейтральной позиции по отношению к военным действиям на Украине. Но Киев и страны Запада считают, что Пекин может поддерживать Москву. Как говорил в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон располагает данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине. В Пекине назвали это клеветой.