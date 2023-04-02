В МИД Украины послали «к черту» призывы к миру с Россией

Сын экс-канцлера Вилли Брандта и ряд немецких политиков призвали к скорейшему прекращению огня на Украине и переговорам с Россией. МИД Украины назвал идею «мишурой»

Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине «только с Россией» является «маразматической идеей» и «мишурой», которую украинцы отвергают, написал в Twitter бывший посол в республике, замглавы МИДа Андрей Мельник.

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», — написал дипломат.

С критикой выступил и нынешний посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью dpa. Он заявил, что «этот призыв к миру — не первоапрельская шутка», а «откровенный цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии».

Речь идет о тексте «Помиритесь», который был накануне опубликован в Berliner Zeitung. Его авторы указали, что конфликт на Украине превратился в «окопную войну, в которой есть только проигравшие», но вместо военной эскалации необходим язык дипломатии — «мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией». Они призвали канцлера Олафа Шольца вместе с Францией убедить Китай, Бразилию, Индию и Индонезию стать посредниками в урегулировании конфликта.

Инициаторами текста стали историк Петер Брандт (сын экс-канцлера Германии Вилли Брандта), бывший председатель Немецкой федерации профсоюзов (DGB) Райнер Хоффманн, также в числе подписантов — функционеры СДПГ и профсоюзного объединения DGB, художники и ученые. С поддержкой выступил и лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених, указав, что призыв появился в правильное время.

Власти Украины настаивают на выполнении предложенной президентом Владимиром Зеленским «формулы мира», предусматривающей вывод российских войск с территории страны и закрепление окончания конфликта. Если прекратить огонь, Россия сохранит за собой присоединенные регионы, объясняют в Киеве. «Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак», — считают в Госдепартаменте США.

Власти России украинский план мирного урегулирования отвергают. Кремль исключал возможность переговоров на условиях, предложенных Киевом. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых четырех регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

