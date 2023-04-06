Кремль заявил о большом потенциале Китая по посредничеству в переговорах

В Москве признают значительные посреднические возможности Пекина, однако в вопросе конфликта на Украине не видят альтернативы продолжению спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У Китая внушительный потенциал по посредническим услугам, но в ситуации с Украиной пока не видно возможности мирного урегулирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона, который в ходе визита в Китай рассказал, что рассчитывает на помощь председателя КНР Си Цзиньпина в возвращении России и Украины за стол переговоров.

«Безусловно, Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг. И недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования. Исходя из той позиции — и официально, и неофициально, — которая декларируется из Киева. Пока иных путей для нас, кроме продолжения СВО, нет», — сказал Песков.

Президент Франции 5 апреля прилетел с трехдневным визитом в Китай. Одна из целей визита, как писало издание Politico, — надежда, что Китай пересмотрит решение о сотрудничестве с Россией и сможет выступить посредником в украинском конфликте. Вместе с Макроном в Пекин прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает Politico, представленная ранее Китаем мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине была прохладно встречена европейскими странами, поддерживающими мирный план Зеленского. Также Пекин неоднократно критиковали за отказ осудить военные действия России на Украине и расширение сотрудничества с ней, в то время как западные страны продолжают вводить санкции в отношении Москвы. Французский президент, пишет издание, рассчитывает установить личный контакт с Си и за счет этого усилить свою роль в возможном переговорном процессе.

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Китай представил позицию по урегулированию украинского кризиса 24 февраля, документ размещен на сайте МИД страны и содержит 12 пунктов: уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

содействие постконфликтному восстановлению — «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

Программу Китая поддержали в ООН, в Вашингтоне же, напротив, заявили, что хотели бы услышать от Пекина осуждение военных действий на Украине и увидеть помощь Киеву оружием. Президент США Джозеф Байден заявил, что план Китая выгоден только России. В МИД Украины пообещали план изучить.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта находился с визитом в России и провел переговоры с Владимиром Путиным. По итогам визита лидеры двух стран подписали два совместных документа о развитии партнерства между государствами. Путин в заявлении для СМИ отметил, что Россия считает положения китайского плана по урегулированию на Украине «созвучными российским подходам», но к нему не «готовы на Западе и в Киеве».