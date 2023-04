Рябков назвал бесперспективной «шумиху» США вокруг ареста журналиста WSJ

Сергей Рябков (Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press )

Создаваемый ажиотаж Соединенных Штатов относительно дела журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже, не принесет результатов, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Э. Гершковича, бесперспективна и бессмысленна», — приводит пресс-служба российского МИДа его слова на встрече с послом США в России Линн Трейси.

Вопрос о доступе к Гершковичу представителей американского посольства решается «с учетом имеющейся консульской практики и законодательства» России, добавил Рябков.

ФСБ задержала журналиста 30 марта в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, Гершкович по заданию США собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая.

The Wall Street Journal, в которой работает Гершкович, заявила, что его арест стал «жестоким оскорблением свободной прессы». Издание потребовало освободить журналиста немедленно. «Ни один репортер никогда не должен быть задержан просто за то, что он выполняет свою работу», — подчеркнула WSJ.

Bloomberg, The New York Times, Politico и The Washington Post призвали освободить Гершковича. Десятки представителей СМИ назвали его арест необоснованным. В связи с делом Гершковича в Белом доме напомнили о призыве к американцам покинуть Россию, уточнив, что это касается и журналистов. Освободить Гершковича требовал и президент США Джо Байден.

В Кремле заявили, что арест корреспондента WSJ оправдан, поскольку речь идет о «деятельности под прикрытием журналистской, о деятельности шпионской по сути», добавив, что Гершковича поймали с поличным.