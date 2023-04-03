В ОНК рассказали об условиях содержания журналиста WSJ Гершковича в СИЗО
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили в СИЗО «Лефортово» подозреваемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников в своем телеграм-канале.
Гершкович находится в карантинной камере, где он должен пройти медицинское обследование, сдать анализы на наличие хронических заболеваний и побеседовать с психологом. Если тест журналиста на СOVID окажется отрицательным, в его камеру могут перевести еще одного человека.
В камере Гершковича есть телевизор, радио и холодильник. Температура воздуха и питание соответствуют нормам, рассказал Мельников.
Гершкович на условия содержания в СИЗО не жаловался, утверждает секретарь ОНК. В день прибытия в изолятор он сходил в душ и взял в библиотеке роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». «На момент посещения был бодр, во время разговора много шутили», — заявил Мельников.
Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. Как утверждают в ФСБ, журналист по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Лефортовский суд арестовал его до конца мая по обвинению в шпионаже. WSJ отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера и потребовала его освобождения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Гершковичу обеспечат консульский доступ. Тем не менее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 31 марта, что сотрудники американского посольства пока не смогли встретиться с журналистом.
Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет жил в Москве, где освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.