Губернатор сообщил об обстреле поселка в Брянской области

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Поселок Запесочье в Погарском районе Брянской области попал под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля», — написал губернатор.

Погарский район находится на юге Брянской области. С юга он граничит с Черниговской областью Украины. Поселок Запесочье расположен чуть более чем в 600 м от государственной границы.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. В Брянской области под удар попадали села Алешковичи, Кистер, Курковичи, поселки Белая Березка, Климово и нефтепровод «Дружба».

В области действует бессрочный желтый (высокий) уровень террористической опасности, губернатор ввел его в начале февраля. Также в регионе установлен средний уровень реагирования.