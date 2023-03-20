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В Брянской области обстреляли село Курковичи

Губернатор Богомаз: в Брянской области ВСУ из минометов обстреляли село Курковичи
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Брянской области из минометов обстреляли село Курковичи в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«Пострадавших нет. Повреждены два жилых домовладения, нарушено энергоснабжение», — написал глава региона.

По его словам, оперативные службы выехали на место происшествия и приступили к работе.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается обстрелам. Так, 13 марта Богомаз сообщал, что под минометный обстрел со стороны Украины попала деревня Раковка Климовского района. Тогда никто не пострадал. Повреждения получил жилой дом и хозяйственная постройка, было нарушено энергоснабжение.

В этот же день произошел второй обстрел, пострадали деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. По словам главы региона, никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома.

В Брянской области обстреляли село Курковичи
В Брянской области обстреляли село Курковичи

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Александр Богомаз Брянская область обстрел Военная операция на Украине
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