Курский губернатор сообщил об оставшемся без света после обстрела поселке

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района (Фото: сервис Google Maps)

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области остался без электроснабжения из-за обстрела, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Люди не пострадали, каких-либо других повреждений нет. Ремонтные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт второй раз за день сообщает об обстреле: до этого он заявил, что из-за обстрела оказались обесточены три населенных пункта: села Гордеевка и Троицкое, а также деревня Успеновка. По его словам, без электричества оставались более 300 человек. Пострадавших в результате произошедшего не было, добавил он.

С начала военной операции на Украине власти граничащих с ней регионов, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах. В регионах действует средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий уровень террористической опасности.