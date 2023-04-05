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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об оставшемся без света после обстрела поселке

Губернатор Старовойт: поселок Краснооктябрьский остался без света из-за обстрела
Поселок Краснооктябрьский Глушковского района
Поселок Краснооктябрьский Глушковского района (Фото: сервис Google Maps)

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области остался без электроснабжения из-за обстрела, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Люди не пострадали, каких-либо других повреждений нет. Ремонтные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт второй раз за день сообщает об обстреле: до этого он заявил, что из-за обстрела оказались обесточены три населенных пункта: села Гордеевка и Троицкое, а также деревня Успеновка. По его словам, без электричества оставались более 300 человек. Пострадавших в результате произошедшего не было, добавил он.

С начала военной операции на Украине власти граничащих с ней регионов, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах. В регионах действует средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий уровень террористической опасности.

Курский губернатор сообщил об оставшемся без света после обстрела поселке
Курский губернатор сообщил об оставшемся без света после обстрела поселке

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел
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Читать
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