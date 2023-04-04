Богомаз сообщил об обстреле села Алешковичи в Брянской области

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Под артиллерийский обстрел попало село Алешковичи Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Накануне вечером Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал Севский район области. В результате налета повреждения получило здание районного военкомата, пострадавших не было.



Позднее Богомаз сообщил, что Севский район подвергся еще одной атаке. Около здания межмуниципального управления МВД упало взрывное устройство, которое сбросили с беспилотника. В результате никто не пострадал.

Севский район расположен на юго-востоке Брянской области, он граничит с Сумской областью Украины.

2 марта в Брянскую область со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, которая действовала в селах Любечане и Сушаны.