СК начал расследование из-за атаки беспилотников на нефтепровод «Дружба»

Сотрудники Следственного комитета начали расследовать факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Брянской области, сообщили в ведомстве.

В СК напомнили, что местные власти сообщали об атаке украинского беспилотника на территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков». В результате никто не пострадал.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку, заявили в ведомстве.

Украинские беспилотники атаковали территорию НПС «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области днем 21 марта, сообщал губернатор Александр Богомаз. Из-за удара в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Сновское и Дубровка отключили электроснабжение. Его пообещали восстановить после оперативно-следственных мероприятий.

Вечером того же дня Богомаз сообщил о еще одной атаке со стороны ВСУ. По его словам, беспилотник обстрелял поселок Климово. Никто не пострадал, но повреждения получили пять жилых домов.

Территория Брянского НПС уже подвергалась атакам. В частности, 17 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили там самодельное взрывное устройство, которое находилось возле трансформаторной подстанции, рассказывал РБК источник в региональном управлении МВД. В ФСБ уточнили, что бомбу могли сбросить с беспилотника.