Богомаз сообщил об обстреле фермы в Брянской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате обстрела погибли «20 голов дойного стада», кровли коровников получили разрушения. Последствия устраняют оперативные службы.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается обстрелам. Так, 23 марта в регионе под обстрел попал поселок городского типа Белая Березка. По словам губернатора, снаряд упал вблизи административного здания. Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь.